Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Insiderberichte, wonach der US-Gigant in den kommenden Jahren ein autonomes E-Auto auf den Markt bringen wolle, hätten vor den Weihnachtsfeiertagen für Furore und steigende Aktienkurse gesorgt - nicht nur bei Apple selbst, sondern auch bei potenziellen Partnern. Doch wie der Konzern die Autopläne konkret umsetzen wolle, darüber werde noch spekuliert.Dass Apple die Fahrzeuge selbst baue, halte Gene Munster von Loup Ventures für "höchst unwahrscheinlich". Er gehe stattdessen davon aus, dass Apple den Fertigungsprozess an einen Fahrzeugbauer auslagere.Auch die Experten von Wedbush Securities würden damit rechnen, dass sich Apple mit einem spezialisierten Fertigungspartner zusammentue - und würden bereits einige Namen in den Ring werfen: Tesla, Volkswagen, Nio und XPeng seien potenzielle Kandidaten für eine strategische Partnerschaft in Sachen Apple Car. Jedoch müsse sich Apple dabei auf harte Konkurrenz einstellen, heiße es in der Wedbush-Studie. Denn auch Baidu, Zoox und Waymo seien auf der Jagd nach starken Automobil-Partnern.Beim Vertrieb könnte sich Munster auch ein Abo-Modell vorstellen, ähnlich wie Zoox oder Tesla Robotaxi. Unabhängig davon erwarte er, dass die ersten Apple Cars bereits ein oder zwei Jahre früher auf den Straßen unterwegs sein würden - noch bevor sie flächendeckend verfügbar seien.Denkbar wäre auch, dass sich Apple dabei auf Entwicklung und Bau einzelner Komponenten beschränke. Apple selbst habe die Autopläne bislang nicht im Detail kommentieren wollen.Dennoch hätten die Spekulationen in der Vorwoche die Fantasie der Anleger beflügelt. Kurz vor dem Jahresende habe die Apple-Aktie das Allzeithoch bei rund 138 Dollar vor Augen. DER AKTIONÄR rechne mittel- und langfristig mit weiterem operativem und charttechnischem Aufwärtspotenzial.Die Apple-Aktie ist und bleibt ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.12.2020)