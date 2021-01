Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Nach dem Rekordhoch zu Wochenbeginn zeige sich die Aktie von Apple am Dienstag kaum bewegt. Anleger würden nun offenbar auf die Quartalszahlen warten, die am morgigen Mittwoch anstünden. Dafür würden die Spekulationen um neue Projekte des iPhone-Konzerns wieder hochkochen. Eine überraschende Personalrochade nähre die Gerüchteküche.Seit 2012 sei Dan Riccio bei Apple bereits als Senior Vice President of Hardware Engineering für Apple tätig gewesen. Nun werde er den Posten als Hardware-Chef aufgeben und einen neuen Job antreten. "In dieser Rolle wird er sich auf ein neues Projekt konzentrieren und direkt an CEO Tim Cook berichten", heiße es von Apple dazu. Konkrete Angaben, um was es dabei gehe, gebe es bislang nicht.Doch die Gerüchteküche brodele. So solle Apple an einer Augmented- oder Virtual-Reality-Brille arbeiten. Auch rund um das Apple-Car habe es zuletzt neue Spekulationen gegeben. Hier könnte Riccio nun das Ruder übernehmen, nachdem Bob Mansfield, der für das Auto-Projekt zuständig gewesen sei, den Konzern im Dezember verlassen habe.Nachfolger von Riccio als Hardware-Chef solle derweil John Ternus werden, der bereits seit 2013 Vice President of Hardware Engineering gewesen sei. Er habe etwa das Hardwareteam geleitet, das für iPhone 12 und iPhone 12 Pro verantwortlich gewesen sei und habe eine Schlüsselrolle bei der Umstellung der Mac-Computer auf eigene Apple-Chips innegehabt."Der Aktionär" ist dafür zuversichtlich gestimmt und rät weiter zum Kauf der Apple-Aktie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.