Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

320,65 EUR -0,68% (30.07.2020, 14:02)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

321,10 EUR -0,02% (30.07.2020, 13:47)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

380,16 USD +1,92% (29.07.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Kurz vor der Verkündung der Quartalszahlen trumpfe der iKonzern mit guten Nachrichten aus China auf. Nach dem coronabedingten Einbruch des Smartphone-Marktes zu Jahresbeginn, habe Apple im zweiten Quartal wieder zulegen können. Und zwar spürbar besser als die Konkurrenz.Nach Angaben von Counterpoint Research habe der iPhone-Absatz im Reich der Mitte bei 7,4 Mio. Geräten gelegen. Das entspreche einem Anstieg von 32% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das am meisten verkaufte Smartphone sei das iPhone 11 gewesen, doch auch das neue iPhone SE habe für einen zusätzlichen Auftrieb gesorgt.Die Apple-Aktie gehöre zu den absoluten Highflyern der vergangenen Monate. Seit dem Corona-Tief Mitte März habe der Wert über 70% zugelegt. Am Donnerstag nach US-Börsenschluss gebe der Technologie-Gigant sein Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal bekannt. Gut möglich, dass sich der Höhenflug fortsetze, wenn die Ergebnisse die Markterwartung schlagen würden. Für den "Aktionär" bleibe Apple ein Basisinvestment, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.07.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link