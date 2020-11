Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple sei mit einer brandneuen Produktpalette ins gebrochene Geschäftsjahr 2021 gestartet. Die Mehrzahl der Analysten stimme das auch mit Blick auf die Entwicklung der Aktie zuversichtlich. Doch Goldman Sachs schieße wieder quer.Neue iPhones, neue iPads, neue Macs und neue Service-Angebote - was Produktneuheiten angehe, habe Apple den letzten Monaten aus allen Rohren gefeuert und starte somit gut gerüstet ins wichtige Weihnachtsgeschäft und das neue Jahr. Speziell die optisch und technisch kräftig aufgerüsteten iPhone-12-Modelle würden einige Experten auf einen neuen "Superzyklus" bei den Verkäufen hoffen lassen.Die von "Bloomberg" befragten Analysten würden dem Tech-Konzern im Geschäftsjahr 2021 durchschnittlich Erlöse von 316 Milliarden Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 3,95 Dollar zutrauen. Allerdings würden nicht alle Experten mit einer so positiven Entwicklung rechnen: Rod Hall von Goldman Sachs liege mit seiner EPS-Prognose von 3,41 Dollar deutlich unter dem Konsens."Wir rechnen 2021 eher mit einer Enttäuschung bei den Fundamentaldaten, da das langersehnte 5G-iPhone die optimistischen Konsens-Erwartungen nicht erfüllen und das Wachstum der Service-Umsätze sich verlangsamen könnte", heiße es in einer aktuellen Goldman-Studie.Seine Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von 75 Dollar habe Dauernörgler Hall bei der Gelegenheit noch einmal bestätigt - und stemme sich damit weiterhin gegen den Markt: Neben Goldman Sachs würden aktuell nur zwei weitere Analysehäuser zum Verkauf der Apple-Aktie raten. Dem stünden jedoch 28 Kauf- und zwölf Halte-Empfehlungen gegenüber. Im Schnitt würden die Analysten auf 12-Monats-Sicht einen Anstieg auf 126,43 Dollar voraussagen."Der Aktionär" teile den Pessimismus des Goldman-Analysten nicht und sehe Apple für das Geschäftsjahr 2021 gut aufgestellt.Die Apple-Aktie ist ein Basisinvestment im Tech-Sektor und weiterhin kaufenswert, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link