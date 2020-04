Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

258,05 EUR -2,33% (17.04.2020, 16:54)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

257,50 EUR -2,72% (17.04.2020, 16:38)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

280,39 USD -2,20% (17.04.2020, 16:39)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe seit ihrem Korrektur-Tief eine fulminante Rally hingelegt und um über 27% gestiegen. Die Kursrally sei zuletzt durch positive Nachrichten rund um die Erholung des chinesischen Absatzmarktes befeuert worden. Nun kämen allerdings die ersten pessimistischen Stimmen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Apple-Aktie von "neutral" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 233 USD reduziert. Die Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die allgemeine Wirtschaft und einige Endmärkte von Technologieunternehmen seien beträchtlich, so Analyst Rod Hall in einer heute veröffentlichten Studie. Er habe die Prognose für die im kommenden Jahr abgesetzten iPhones um 7% gesenkt."Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung: Die starke Erholungsrally zeuge von der Relativen Stärke der Apple-Aktie. Der iPhone-Hersteller sei für Krisenzeiten bestens gerüstet und sitze aktuell auf einem riesigen Cashpolster von über 207 Mrd. USD. Der positive Newsflow rund um die Erholung des chinesischen Absatzmarktes und der Einführung von neuen iOS-Geräten, sollte dem Papier des Us-Konzerns einen zusätzlichen Auftrieb geben. Apple bleibe ein Basisinvestment, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link