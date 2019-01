Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (04.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Kommunikationskonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Gewinnwarnung von Apple habe Investoren in Schockstarre versetzt. Vielmehr noch: Sie sei zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt gekommen, den man sich ausdenken könne. Der Investorenbrief des Unternehmens gebe eine Menge preis - und zeige vor allem, wie groß das "Desaster" bei Apple wirklich sei. Wenn man richtig rechne.Die rund 50 Mrd. USD an verlorenem Börsenwert bei Apple seien eine Sache. Der dafür Herangezogene Grund eine andere. Apples Investorenbrief offenbare mehr, als es für den aktuellen Zeitpunkt nötig wäre. Genau genommen habe Tim Cook mit seinen Ausführungen bereits einen Großteil der entscheidenden Kennzahlen, die eigentlich erst Ende des Monats am 29. Januar mit dem Quartalsbericht veröffentlicht werden sollten, verraten.Hier die entscheidenden Angaben aus dem Investorenbrief: Umsatz von circa 84 Mrd. USD, Bruttomarge von circa 38%, Operativer Aufwand von circa 8,7 Mrd. USD, Sonstige Einnahmen/ (Aufwendungen) von circa 550 Mio. USD, Steuerquote von 16,5%.Apple gehe für das Weihnachtsquartal von Erlösen in Höhe von 84 Mrd. USD aus. Nach prognostizierten 89 bis 93 Mrd. USD sei das eine happige Umsatzwarnung von minus 7,6% gegenüber dem Mittelwert der Prognosespanne. Die Gründe seien bekannt. Im Vergleich zum Umsatz von 88,3 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum sehe es immerhin etwas besser aus mit einem Erlösminus von "nur" knapp 5%. Aber sei das Desaster wirklich so groß, wie es gemacht werde?Bei 5% Umsatzrückgang habe Apple also 6,9% beim Gewinn je Aktie zugelegt. Das klinge nun nicht nach dem Desaster, das man bei Apple nun an jeder Stelle sehe. Hinzu komme: von den rund 20 Mrd. USD an Cashzufluss dürfte ein Großteil für Aktienrückkäufe verwendet werden. Abzüglich von circa vier Milliarden für Investitionen stünden dafür geschätzt 16 Mrd. USD zur Verfügung. Beim aktuellen Kurs von 142,75 USD könne Apple damit 112 Mio. Aktien zurückkaufen. Mit der reduzierten Aktienanzahl wäre der Quartalsgewinn um zehn Cent höher ausgefallen.Die positive Langfristeinschätzung des "Aktionär" zur Apple-Aktie bleibt, so Markus Horntrich. (Analyse vom 04.01.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.