Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

121,86 EUR -0,88% (04.10.2021, 12:39)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

121,86 EUR +0,84% (04.10.2021, 12:24)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,65 USD +0,81% (01.10.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Es sei kein Geheimnis, dass Gene Munster, der Gründer von Loop Ventures, ein Fan der Apple-Aktie sei. Der aktuelle Rücksetzer lasse zwar auch den Apple-Bullen etwas vorsichtiger werden, doch noch immer sehe er ein Kurspotenzial von über 40 Prozent.Nach dem jüngsten Kursrutsch von Big-Tech bleibe Gene Munster Apple treu. In der CNBC-Sendung "Squawk Box" habe er Folgendes auf die Frage geantwortet, welche Aktie in den unruhigen Zeiten steigender Zinsen und höherer Inflation sein Favorit sei: "Das ist für mich eine einfache Entscheidung, denn der größte Teil eines Portfolios sollte sich rund um Firmen aufbauen, die einen nachts gut schlafen lassen - und das sind diejenigen, die sich nicht von unserem Alltag trennen lassen. Apple ist hier ein klarer Favorit."Es gebe unterschiedliche Punkte, die Munster an Apple gefallen und ihn Glauben lassen würden, dass Apple über 40 Prozent auf 200 Dollar zulegen könne: Zum einen lobe er den stärker werdenden Abo-Service namens "iPhone Upgrade Program", der nicht nur eine Versicherung, sondern jedes Jahr ein neues iPhone liefere. Dies ziehe Kunden in einen noch schnelleren Upgrade-Zyklus, schreibe er in seinem Blog. Gemeinsam mit anderen Apple-Services und -Zubehör liefere dies wiederkehrende Umsätze, die für stabile Einnahmen sorgen würden.Zudem sei der Gründer von Loop Ventures der Meinung, dass Apple entgegen einiger Kommentare aus der Analysten-Community noch immer hochinnovativ sei. "Wir haben 5G und im nächsten Jahr werden wir Augmented- oder Mixed-Reality-Brillen sehen, auch wenn sie nur vorgestellt und wohl noch nicht verkauft werden dürften", so Munster gegenüber CNBC. Und nicht vergessen: Automotive.Auch "Der Aktionär" bleibt langfristig aufgrund des lukrativen Dreiklangs "Software, Hardware, Services" für die Apple-Aktie optimistisch, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 04.10.2021)