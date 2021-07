Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

125,30 EUR +1,26% (14.07.2021, 11:14)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

125,10 EUR +0,39% (14.07.2021, 10:59)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

145,64 USD +0,79% (13.07.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Sorgen einiger Analysten, dass die weltweite Nachfrage nach iPhones sinken könnte, scheine man bei Apple nicht zu teilen. Laut Insidern wolle der Tech-Riese die Produktion der nächsten Generation im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöhen.Das Unternehmen habe seine Zulieferer beauftragt, bis zu 90 Millionen iPhones der nächsten Generation in diesem Jahr zu bauen, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das entspräche einer Erhöhung der Produktion um bis zu 20 Prozent, denn in den vergangenen Jahren habe Apple ein konstantes Niveau von etwa 75 Millionen Einheiten von der Einführung im Herbst bis zum Jahresende beibehalten.Die angehobene Prognose für 2021 könnte darauf hindeuten, dass der iPhone-Hersteller bei der Einführung des neuen iPhones aufgrund der fortschreitenden Impfungen gegen Covid-19 mit einer zusätzlichen Nachfrage rechne.Die kommende iPhone-Generation solle die zweite von Apple mit der 5G-Technologie sein - ein wichtiger Anreiz, um Nutzer zum Upgrade zu bewegen. Ansonsten solle der Schwerpunkt des diesjährigen Updates auf technischen Aspekten wie dem Prozessor, den Kameras sowie Verbesserungen des Displays liegen, habe es aus Kreisen geheißen.Der Meldung zufolge sollten alle aktuellen Modelle aufgefrischt werden. Am Design werde sich dabei aber nur wenig ändern. Die neuen Smartphones sollten in diesem Jahr im September angekündigt werden. 2020 habe Apple die neuen Modelle aufgrund von Problemen bei der Lieferkette erst im Oktober eingeführt.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, Neueinsteiger können das jüngste Kaufsignal nutzen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link