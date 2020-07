Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

339,00 EUR -0,10% (16.07.2020, 21:58)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

337,00 EUR -1,27% (16.07.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

386,09 USD -1,23% (16.07.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die kalifornische Technologieschmiede mache Fortschritte bei der Produktion seiner Augmented-Reality-Brille. Das wolle die Medienplattform "The Information" erfahren haben. Ihrem Bericht zufolge habe Apple schon vor Monaten mit einer Testfertigung angefangen. Bis das Produkt aber für den Massenmarkt hergestellt werden könne, dauere noch eine Weile.Der Hersteller Foxconn aus Taiwan sei mit der Herstellung der AR-Brillen, die den Namen Apple Glass tragen sollten, beauftragt worden. Nun sei man vom Prototypstadium zur Probeproduktion übergegangen. Mit dem Start der Massenproduktion rechne man zwischen Mitte 2021 und 2022. Der Preis solle bei etwa 500 Dollar liegen.Anleger und Analysten würden schon seit Jahren sehnsüchtig auf den nächsten Knaller von Apple warten. Der Bereich Wearbles, wozu die AR-Brille wahrscheinlich zählen werde, sei ein zentraler Wachstumstreiber im Unternehmen.Für Needham-Analystin Laura Martin sei noch jede Menge Wachstumsfantasie vorhanden. Daher habe sie das Kursziel von 350 auf 450 Dollar erhöht.Wearables und Service würden die Bindung an das Apple-Ökosystem verbessern und den Umsatz pro Benutzer steigern. Diese Erweiterungskategorien würden Benutzer ermutigen, länger im Apple-Ökosystem zu bleiben, was den Wert über die gesamte Lebensdauer steigere, so die Analystin.Für den "Aktionär" bleibt die Apple-Aktie ein Basisinvestment, so Pierre Kiren. (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: