Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

264,55 EUR -1,69% (27.02.2020, 10:57)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

265,20 EUR -2,68% (27.02.2020, 10:43)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

292,65 USD +1,59% (26.02.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.02.2020/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach Apples jüngster Umsatzwarnung sei direkt über Produktions- und Lieferverzögerungen bei iPhone und AirPods spekuliert worden. Diese würden zunehmend konkretere Gestalt annehmen, da die Auswirkungen des Coronavirus immer greifbarer würden. Nach Äußerungen von mit dem Entwicklungs- und Produktionsvorgang vertrauten Personen gebe die Apple-Aktie weiter nach.Bevor Apple diesen Herbst vermutlich neue Flaggschiff-iPhones präsentiere, sollte im Frühling der geistige Nachfolger des günstigen iPhone SE auf den Markt kommen. COVID-19 bedingte Produktionsausfälle, Reisewarnungen und verlängerte Flugstopps nach China würden nun entscheidende Produktionsabläufe behindern.Der US-Konzern gelte mit seinen großen Fabriken in Zhengzhou und Shanghai als Musterbeispiel für effiziente Logistik in und aus China. Hier zeige sich die Abhängigkeit milliardenschwerer Konzerne von China und regionalen Zulieferern wie Foxconn aus Taiwan.Langfrist-Anleger sollten sich dennoch nicht verrückt machen lassen, denn die Apple-Story sei weiterhin intakt. UBS-Analysten würden dem Papier ausgehend vom aktuellen Niveau ein Kurspotenzial von etwa 20% zutrauen. "Der Aktionär" halte ebenso an seiner Einschätzung fest: Anleger sollten dabei bleiben, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nach-folgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link