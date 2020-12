Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Analysten von Morgan Stanley würden jedes Jahr eine Auswahlliste mit Aktien veröffentlichen, denen sie in Zukunft besonderes gute Entwicklungschancen zutrauen würden. Die Kriterien seien hart, doch Apple habe es geschafft. Auf der "Secular Growth Stocks"-Liste der US-Investmentbank stünden 42 Unternehmen, die dank ihrer "einzigartigen Stärken" hohes Wachstumspotenzial bieten würden. In die Auswahl kämen nur Aktien von Unternehmen, die mit Wettbewerbsvorteilen, starken Produktzyklen, Marktanteilsgewinne oder Preissetzungsmacht glänzen könnten, heiße es in der dazugehörigen Studie.Außerdem kämen nur Unternehmen zum Zug, die in den letzten zwölf Quartalen eine positive Umsatzentwicklung vorweisen würden und die Erlöse voraussichtlich auch in den kommenden zwei Geschäftsjahren steigern könnten. Voraussetzung für die Aufnahme sei zudem ein "overweight"- oder "equal-weight"-Rating der Morgan Stanley-Analysten sowie Wachstumsraten und Ergebnisschätzungen, die im Branchenvergleich positiv herausstechen würden.DieApple-Aktie habe all diese Kriterien erfüllt und gehöre somit auch im kommenden Jahr zu den Favoriten von Morgan Stanley. Umfragen würden darauf hindeuten, dass sich die neuen iPhones besser und zu höheren Preisen verkaufen würden als bislang erwartet, habe Analystin Katy Huberty in einer aktuellen Studie geschrieben. "2020 markierte einen Wendepunkt für Apple, denn das Unternehmen beweist nun, dass sich ein diversifizierteres Produkt- und Service-Portfolio in Verbindung mit hoher Kundentreue in langfristiges statt zyklisches Wachstum übersetzt", so die Expertin weiter. Erst zu Wochenbeginn habe sie ihre Kaufempfehlung für die Apple-Aktie mit einem Kursziel von 136 USD bestätigt.Die Apple-Aktie zähle zweifellos zu den Favoriten vieler Analysten und Anleger, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.12.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link