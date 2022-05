(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple gehöre zu den größten und mächtigsten Konzernen der Welt - und ecke als solcher immer wieder auch beim Wettbewerbs- und Aufsichtsbehörden verschiedener Länder an. Nach den Querelen um Zugang und Gebühren im App Store wittere die EU-Kommission nun auch beim Bezahldienst Apple Pay einen Wettbewerbsverstoß.Nach vorläufigen Ermittlungen der EU-Kommission verstoße der US-Gigant gegen europäische Wettbewerbsvorschriften. Apple werde vorgeworfen, den Zugang zu einer Standardtechnologie für kontaktlose Zahlungen mit mobilen Geräten zu beschränken und damit den Wettbewerb im Bereich der mobilen Geldbörsen zugunsten seiner eigenen Lösung Apple Pay einzuschränken, habe die Behörde am Montag in Brüssel mitgeteilt."Für die Integration der europäischen Zahlungsverkehrsmärkte ist es wichtig, dass den Verbrauchern die Vorteile eines wettbewerbsbasierten und innovativen Marktumfelds zugutekommen", habe die zuständige Vizepräsidentin Margrethe Vestager kommentiert. Es lägen nun aber Anhaltspunkte dafür vor, dass Apple den Zugang Dritter zu Schlüsseltechnologien beschränkt habe, die für die Entwicklung konkurrierender mobiler Geldbörsen für Apple-Geräte benötigt würden.Apple habe nun die Möglichkeit, sich zu den Beschwerdepunkten zu äußern. Würden die Wettbewerbshüter danach bei ihrer Einschätzung bleiben, könnte auf den Konzern eine hohe Strafzahlung zukommen. Wenn Unternehmen gegen die Wettbewerbsvorschriften der EU verstoßen würden, würden sie Geldbußen in Höhe von bis zu zehn Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes riskieren.Unter anderem Banken würden sich schon lange bei kontaktlosem Bezahlen auf dem iPhone benachteiligt sehen. Sie würden vor allem kritisieren, dass sie nicht an Apple vorbei auf den NFC-Funkchip zugreifen könnten, über den man das Telefon an der Ladenkasse statt einer Bankkarte einsetzen könne.Der iPhone-Konzern habe in einer ersten Reaktion auf die Brüsseler Entscheidung betont, dass Apple Pay nur eine von vielen Bezahlmöglichkeiten für europäische Verbraucher sei, allen den gleichen Zugang zum NFC-Chip gewähre und Maßstäbe bei der Sicherheit setze. Man werde weiterhin mit der Kommission im Gespräch bleiben.Die EU-Kommission treibe mit der Vorlage der Beschwerdepunkte ein weiteres Verfahren gegen Apple voran. Bereits im vergangenen Jahr habe sie Apple offiziell unfairen Wettbewerb in seinem App-Store auf iPhone und iPad vorgeworfen. Apple benachteilige demnach andere Anbieter von Musikstreaming-Apps und müsse auch deswegen eine Strafe fürchten.Wettbewerbsrechtliche Vorwürfe und Untersuchungen gab und gibt es bei Apple immer wieder - was bei einem global agierenden Konzern dieser Größenordnung auch nicht wirklich überrascht, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Im ohnehin angespannten Marktumfeld sei die Meldung jedoch ein weiterer Unsicherheitsfaktor, der am heutigen Mittwoch für weiteren Druck auf den Aktienkurs sorge. Dessen ungeachtet bleibe DER AKTIONÄR auf lange Sicht bullish für die Apple-Aktie. (Analyse vom 02.05.2022)