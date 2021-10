7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Wien (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe gestern nach Börsenschluss die Q4-Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/21 veröffentlicht. Das Unternehmen habe seinen Gesamtumsatz im Jahresvergleich - vor allem dank einer starken Nachfrage in China - um 29% auf USD 83,4 Mrd. steigern können und habe damit einen neuen Q4-Umsatzrekord aufgestellt. Die Erwartungen der Analysten seien mit USD 84,7 Mrd. jedoch noch höher ausgefallen und hätten somit nicht erfüllt werden können.Vor allem Lieferengpässe und Corona-bedingte Produktionsschwierigkeiten in Südostasien hätten das Geschäft stärker als erwartet belastet. Außerdem hätten die Halbleiter-Engpässe "derzeit so ziemlich die meisten der Produkte" betroffen.Der Gewinn je Aktie habe im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr dennoch um 62% auf USD 1,24 Mrd. gesteigert werden können, womit den Erwartungen entsprochen worden sei.Neben den Zahlen sei auch bekannt gegeben worden, dass die nächste Dividende in Höhe von USD 0,22 am 11. November ausbezahlt werde.Während Pandemieherausforderungen laut Konzernchef Tim Cook inzwischen größtenteils gelöst seien, sollten sich die Teile-Engpässe jedoch auch auf das folgende Quartal auswirken und den Umsatz um rund USD 6 Mrd. schmälern.Die letzte Empfehlung für die Apple-Aktie lautete "Halten", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen