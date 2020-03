Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

289,03 USD -1,33% (06.03.2020, 22:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Jeriel Ong, Analyst der Deutschen Bank, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Der Analyst sehe angesichts der Coronavirus-Situation in China bis März "erhebliche Unsicherheit" für Apple. Er habe die Schätzungen für Apple für das März-Quartal auf 60,4 Mrd. USD Umsatz und 2,69 USD Gewinn pro Aktie reduziert. Während Apples Bewertung attraktiver geworden sei, bleibe sie für den S&P 500 eine Prämie. Die Fundamentaldaten des Unternehmens hätten sich im Vergleich zur Vergangenheit geändert, da AirPods aufgrund der Umsatzgröße ein starker Anwärter auf die "rechte Hand" des iPhone seien. Dennoch seien dies nach Ansicht des Analysten keine Gründe genug, um die Apple-Aktie im Vergleich zum Markt "so viel höher" neu zu bewerten.Der Analyst der Deutschen Bank, Jeriel Ong, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Apple-Aktie von 305 auf 295 USD und hält an seinem "hold-Rating fest. (Analyse vom 06.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:234,05 EUR -8,59% (09.03.2020, 09:44)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:234,05 EUR -7,56% (09.03.2020, 09:29)