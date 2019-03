Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Forscher der Universität Stanford hätten die Ergebnisse der Apple Heart Study auf der 68. Annual Scientific Session and Expo des American College of Cardiology in New Orleans vorgestellt. Die Ergebnisse seien aus Sicht der Apple-Aktionäre vielversprechend. Demnach habe die Apple Watch bei den Probanden wichtige Hinweise auf mögliche Herzprobleme geliefert.Apple habe die Heart Study in Zusammenarbeit mit Stanford bereits im November 2017 angekündigt. Nun sei das Ergebnis da: Im Rahmen der Studie würden Apple und die Mediziner von Stanford Frühindikatoren für akute Herzrhythmusstörungen entdecken. Ziel der Studie sei die Erkennung von Vorhofflimmern gewesen, einer häufigen Form der Herzrhythmusstörungen.Andere Studien, die vom Forscher-Team durchgeführt worden seien, hätten gezeigt, dass die Apple Watch in der Lage sei, einen abnormalen Herzrhythmus mit einer Genauigkeit von 97 Prozent zu erkennen. Diese Fähigkeit solle auch nützlich sein, um frühe Anzeichen von anderen Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und Atemstillstand im Schlaf zu erkennen.Damit sei es mehr oder weniger amtlich, dass die Apple Watch als medizinisches Gerät wertvolle Dienste erfüllen könne. Für Patienten oder Apple Watch Träger heiße das mehr medizinische Sicherheit und für Apple potenziell neue (kostenpflichtige) Services, die mit der Apple Watch denkbar seien. Der Markt für derartige Anwendungen im Bereich der Herzerkrankungen sei gigantisch. Alleine in den USA würden laut Kantar Health bei 40 Prozent der erwachsenen Bevölkerung (ca. 240 Millionen) kardiovaskuläre Erkrankungen auftreten.Allerdings sollten investierte Anleger nach dem starken Anstieg in den letzten Wochen eine Konsolidierung einkalkulieren. Ein möglicher und technisch gesunder Rücksetzer wäre allerdings noch einmal eine gute Kaufgelegenheit, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.