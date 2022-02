Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple und sein Chip-Zulieferer Broadcom bekämen die Chance, eine Milliarden-Patentstrafe in einem neuen Prozess zu drücken. Ein US-Berufungsgericht habe entschieden, dass der Betrag von 1,1 Mrd. USD falsch berechnet wurde. Auch hätten die Richter nur die Verletzung von zwei Patenten der kalifornischen Hochschule Caltech bestätigt. Bei einem dritten Patent sei ebenfalls ein neuer Prozess angeordnet worden.Geschworene hätten Caltech vor zwei Jahren rund 838 Mio. USD von Apple und gut 270 Mio. USD von Broadcom zugesprochen. Das Berufungsgericht habe sich allerdings daran gestört, dass die Beträge auf Basis unterschiedlicher Tarife für den iPhone-Konzern und seinen Zulieferer berechnet worden seien. Dafür habe es keine rechtliche Grundlage gegeben. Caltech habe argumentiert, dass Broadcom auch Patentgebühren für Chips zahlen müsse, die nicht an Apple gegangen seien.Caltech (California Institute of Technology) habe Apple und Broadcom bereits 2016 in einer Klage die Verletzung von Patenten auf WLAN-Technologien bei einer breiten Palette von Geräten vom iPhone bis zur Computer-Uhr Apple Watch vorgeworfen.Der Betrag von 1,1 Mrd. USD habe zu den höchsten gehört, die in Patentverfahren in den USA verhängt worden sei. Die Summe hätte noch höher ausfallen können: Die Geschworenen hätten befunden, dass Apple und Broadcom gegen die drei Patente nicht mit Absicht verstoßen hätten. Für diesen Fall seien in den USA dreimal höhere Schadenszahlungen vorgesehen. Die in erster Instanz verhängten Patentstrafen würden oft nach Berufungsverfahren aufgehoben oder zumindest gesenkt.Das Verfahren gegen Apple und Broadcom werde in der Tech-Branche aufmerksam beobachtet, da Caltech mit seinen WLAN-Patenten u.a. auch den Smartphone-Marktführer Samsung verklagt habe.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link