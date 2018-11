Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (16.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ein Kauf.Das Wertpapier stehe wegen des mauen Ausblicks auf das Weihnachtsquartal weiterhin unter Druck. Der Hersteller von iPhone, iPad, Mac und Co sei jedoch vor allem wegen Gewinnwarnungen von Zulieferern in den Boden gestampft worden. Die könnten aber auch einen anderen Grund haben. Der Druck auf den Titel lasse langsam nach. Eine Kaufchance?Einen interessanten Aspekt habe Katy Huberty von Morgan Stanley in ihrem jüngsten Update zu Apple hervorgehoben. Die Analystin sehe weiterhin ein Ziel von 253 USD. Die aktuellen - im negativen Sinn - spektakulären Meldungen aus der Lieferkette böten eine Kaufchance.Die Gewinnrevisionen der Apple-Zulieferer hätten sich fast ausnahmslos auf Q4 bezogen. Bisher habe Apple vor allem das erste Jahresquartal dazu genutzt, um Lagerbestandskorrekturen vorzunehmen. Gewinnwarnungen, wie sie aktuell bei Zulieferern wie Lumentum, Qorvo, ams und Co zu verzeichnen seien, seien in der Vergangenheit auch meist in den ersten drei Monaten eines Jahres aufgetreten. Es sei daher denkbar, dass Apple die Lager im nun laufenden Quartal bereits voll habe, weil es im Gegensatz zu den Jahren zuvor kaum Engpässe bei Komponenten et cetera gegeben habe. Apple könnte schlichtweg schneller als sonst ein "normales" Produktionsniveau erreicht haben als üblich. Dafür würden im Übrigen auch die fast durch die Bank guten Q3-Zahlen bei den Lieferanten sprechen, die reihenweise über den Erwartungen gelegen hätten.Die jetzt grassierende Angst, dass der Mengenabsatz beim iPhone den Rückwärtsgang einlege, könnte vor diesem Hintergrund massiv übertrieben sein. "Der Aktionär" bleibe deswegen bei seiner Einschätzung, dass die nun reduzierten Prognosen eher dafür sprechen würden, dass Apple die Erwartungen beim nächsten Quartalsbericht deutlich schlagen werde.Hinweis auf möglichen Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.