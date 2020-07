Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

333,65 EUR -0,73% (23.07.2020, 15:56)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

334,85 EUR -0,36% (23.07.2020, 15:41)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

387,53 USD -0,40% (23.07.2020, 15:41)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Technologieriese wehre sich gegen Vorwürfe der Wettbewerbsverzerrung im App Store. Kurz vor der wichtigen kartellrechtlichen Anhörung sei eine eigens in Auftrag gegebene Studie veröffentlicht worden. Darin würden die Analysten darlegen, dass sich weder die Geschäftspraktiken noch die einbehaltenen Provisionen merklich von Wettbewerbern unterscheiden würden.In den letzten Monaten habe sich die Kritik an dem iKonzern gehäuft, dass die App-Store-Gebühren, die die Entwickler an Apple abdrücken müssten, viel zu hoch seien.Nach einer umfassenden Branchenstudie der Analysis Group treffe das jedoch nicht zu. Demnach sei Apple nicht teurer als die Konkurrenz. Das Institut beziehe sich ihrer Auswertung auf die Abo-Gebühren vom Google PlayStore, Amazon Appstore, Samsung Galaxy Store und Microsoft Store. Alle gängigen Plattformen würden 30 Prozent Provision einschließlich der Apple App Store verlangen.Darüber hinaus habe das Analysehaus die Provisionssätze mit weiteren Plattformen für digitale Inhalte wie Musik und Bücher verglichen. Dabei sei herausgekommen, dass die Konkurrenz mit Provisionssätzen zwischen 30 und 65 Prozent deutlich mehr verlangt habe.Die Studie komme zu dem Ergebnis, dass Apple branchenüblich vorgehe. Entwickler würden an den Erlösen über den Apple App Store mehr verdienen als auf anderen digitalen Marktplätzen.Für Apple seien die Erlöse aus dem App Store eine wichtige Einnahmequelle. Die Corona-Krise habe sich zudem als Katalysator für den Geschäftsbereich gezeigt. Analysten von Morgan Stanley würden schätzen, dass der App Store im Corona-Quartal im Vergleich zum Vorjahr um über 30 Prozent zugelegt habe. Aus diesem Grund sei es wichtig für den Konzern, dass diese Einnahmen langfristig sicher seien. Die Studie nehme den Kritikern Wind aus den Segeln.Für den "Aktionär" bleibt die Apple-Aktie aussichtsreich und ein Basisinvestment, so Pierre Kiren. (Analyse vom 23.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: