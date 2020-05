XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.05.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Mit den Zahlen für das Q2 2019/20 (31.03.) habe der Tech-Riese zwar alle die Analystenschätzungen verfehlt, die Marktprognosen jedoch umsatz- und ergebnisseitig übertroffen. Profitieren können habe Apple dabei von einem anhaltend stark wachsenden Dienstleistungsgeschäft sowie von der Zubehörsparte.Wegen der Corona-Pandemie gebe der Konzern keinen Ausblick für das laufende Quartal. Mitte Februar habe Apple bereits den Quartalsausblick für das Q2 zurückgezogen. Laut Unternehmensangaben habe Apple aber in der zweiten Aprilhälfte wieder eine steigende Nachfrage quer durch die Produktpalette verzeichnen können.Des Weiteren habe der Konzern das laufende Aktienrückkauprogramm, wovon noch 40,4 Mrd. USD verbleiben würden, um weitere 50 Mrd. USD erhöht (Aktienrückkaufprogramm insgesamt: 90,4 Mrd. USD). Zudem sei die Quartalsdividende auf 0,82 (bisher: 0,77) USD/Aktie angehoben worden.Markus Jost, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Apple-Aktie und das Kursziel von 325,00 USD. (Analyse vom 06.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: