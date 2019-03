Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Musikstreaming-Marktführer Spotify werfe Apple unfairen Wettbewerb vor und habe Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt. Spotify wehre sich vor allem dagegen, dass der Musikdienst einen spürbaren Teil der Erlöse an Apple abgeben solle, wenn Nutzer ein Bezahl-Abo auf dem iPhone abschließen würden. Würden Apple jetzt die Felle davon schwimmen?Mit der Klage von Spotify gerate ausgerechnet Apples Hoffnungsträger, das Servicegeschäft ins Visier. In Kürze werde erwartet, dass Apple auch seinen Video-Streaming-Dienst präsentiere. Im Fokus der Spotify-Anwälte sei die Provisionspraxis von Apple im AppStore. In Apples App Store - und auch auf anderen Download-Plattformen wie etwa Googles Play Store für Android-Geräte - sei es üblich, dass App-Anbieter 70% der Erlöse bekämen, während 30% beim Betreiber bleiben würden. Das gelte bei Apple grundsätzlich auch für Käufe innerhalb von Apps. Bei Abo-Erlösen senke Apple die Abgabe vom zweiten Jahr an auf 15%. Im Play Store von Google könne Spotify hingegen alternative Bezahlwege einsetzen und zahle keine vergleichbare Abgabe an den Internet-Konzern, so Chefjurist Horatio Gutierrez. Die Forderung von Spotify sei es daher, dass Apple zulassen solle, dass App-Anbieter Zahlungen am Plattformbetreiber vorbei abwickeln könnten.Musikstreaming-Anbieter hätten sich schon lange unzufrieden damit gezeigt, dass sie einen Teil der Abo-Erlöse an Apple abgeben müssten, während Apple bei seinem eigenen konkurrierenden Dienst den gesamten Betrag bekomme. "Wenn wir diese Steuer bezahlen, würde uns das zwingen, unsere Premium-Mitgliedschaft künstlich deutlich teurer zu machen als Apple Music", habe Spotifys Gründer und Chef Daniel Ek kritisiert. Spotify habe die Abos in der iPhone-App eine Zeit lang teurer angeboten als im Web. Inzwischen könne man das Premium-Abo auf dem iPhone gar nicht mehr abschließen. Auch der Videostreaming-Dienst Netflix biete seit Ende vergangenen Jahres Neukunden keine Möglichkeit mehr an, ein Abo direkt in der App zu erwerben.Die EU-Kommission habe schon vorher die Doppelrolle von Firmen als Plattformbetreiber und Konkurrenten untersucht, zum Beispiel im Fall von Amazon. Dem Vernehmen nach solle auch Spotify schon in den vergangenen Jahren die Situation in Apples App Store in Brüssel angeprangert haben. Mit der förmlichen Beschwerde, die von der Kommission geprüft werden müsse, bekomme die Angelegenheit eine neue Dynamik.Es bestehen gute Chancen, dass die Apple-Aktie heute Nachmittag diese Marke in Angriff nimmt, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". Das nächste Ziel wäre dann auf dem Niveau des GD200 bei knapp 190 Dollar (knapp 169 Euro). (Analyse vom 13.03.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.