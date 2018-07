Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Heute Abend präsentiere der US-Gigant seine Quartalszahlen. Entscheidend in Q3 würden vor allem die Smartphone-Verkäufe bleiben. Der Gesamtmarkt habe sich hier aber deutlich verschlechtert. Für Apple würden die Analysten jedoch mit einem leichten Anstieg der iPhone-Umsätze rechnen.Aus fundamentaler Sicht sei Apple solide aufgestellt und könnte in diesem Jahr eine zweite Earnings-Rally vertragen, ohne die Bewertungskennzahlen wie KGV und KUV unverhältnismäßig aufzublähen. Statistisch stünden die Chancen ebenfalls gut. In den vergangenen acht Quartalen habe der Konzern stets die Prognosen der Analysten übertreffen können - der US-Titel habe daraufhin im Schnitt um 2,2 Prozent zugelegt.Wer auf eine Zahlen-Rally spekulieren wolle, könne dies noch wenige Stunden mit dem in Ausgabe 31/18 empfohlenen AKTIONÄR-Monstertrade tun. Steigt der Apple-Kurs auf 201 Dollar, bieten sich hier Gewinnchancen von bis zu 190 Prozent, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2018)Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:162,56 EUR +0,44% (31.07.2018, 16:01)