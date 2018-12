Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,62 EUR -3,09% (06.12.2018, 13:49)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

152,06 EUR -2,76% (06.12.2018, 14:04)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

176,69 USD -4,40% (04.12.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (06.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Markus Horntrich, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Für Markus Horntrich von "Der Aktionär" bleibt die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ein Kauf.Nachdem einige Zulieferer für das laufende Quartal eine Gewinnwarnung hätten abgeben müssen und Sorgen über den iPhone-Absatz aufgekommen seien, sei die Unsicherheit bei Apple-Aktionären groß. Heute komme zumindest ein Stück weit Gewissheit zurück, wie es bei dem US-Giganten wirklich laufe.Spekulationen um schwache iPhone-Verkäufe, Gewinnwarnungen bei Zulieferern, Prognosekürzungen bei Analysten, die Erwartungen bezüglich Apple seien massiv gesunken. Gestern habe sich zudem Largan Precision, Apples Lieferant für die Kameralinsen, eine schockierende Nachricht gemeldet: Die Umsätze im Monat November seien um 28,6 Prozent im Jahresvergleich eingebrochen.Was allerdings vielfach nicht berücksichtigt werde: Es hätten längst nicht alle Zulieferer ihre Erwartungen gesenkt. Bisher nicht beachtet worden seien etwa Aussagen von Dialog Semiconductor, die bekanntlich eine enge Geschäftsbeziehung zu Apple unterhalten würden, dass man keine Nachfrageänderung bei Apple sehe. Ebenfalls ein positiver Aspekt seien die Umsätze im AppStore. Wachsende AppStore-Umsätze würden als Indikation dafür gelten, dass mehr Geräte neu aktiviert worden seien, was dafür sprechen würde, dass die Absatzentwicklung eben nicht so schwach wie gedacht sei.Festzuhalten sei, dass die Guidance von Apple Anfang November für das laufende Q4 etwas zurückhaltender als von Analysten erwartet ausgefallen sei. Mehr aber auch nicht. Der Rest sei vom Markt interpretiert worden bzw. der Markt wette gegen das Apple-Management. Entscheidend seien heute nach Börsenschluss die Zahlen von Broadcom, einer von Apples wichtigsten Zulieferern.DER AKTIONÄR sehe die Apple-Aktie bei nach unten gestaffelten Kauflimits weiterhin als Kauf an. (Analyse vom 06.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link