Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Gigant habe beim Online-Event am Dienstagabend zahlreiche neue Produkte präsentiert. Apple setze bei seinen neuen iPhones zum wichtigen Weihnachtsgeschäft auf bessere Kameras und schnellere Chips. Das am Dienstag vorgestellte iPhone 13 habe das Design der aktuellen Generation mit eckigen Kanten behalten. Neben neuen Farben sei die auffälligste äußerliche Änderung, dass die Lücke am oberen Bildschirmrand für Kameras und Sensoren zur Gesichtserkennung um 20 Prozent verkleinert worden sei.Im Inneren gebe es aber einige Neuerungen: So würden die neuen iPhones von einem neuen Chip aus eigener Entwicklung angetrieben, dem A15 Bionic. Apple selbst spreche vom leistungsstärksten Prozessor-System in einem Smartphone. Die Rechenkraft werde unter anderem eingesetzt, um die Nachtaufnahmen der aufgerüsteten Kameras zu verbessern.Außerdem gebe es auf den neuen Geräten einen "Cinematic"-Videomodus, bei dem die Software automatisch je nach Geschehen auf verschiedene Ebenen im Bild fokussiere. Drehe sich etwa die Person im Vordergrund nach hinten um, werde das Objektiv auf den Hintergrund scharfgestellt, in dessen Richtung sie blicke. Apple habe sich überzeugt gezeigt, mit solchen smarten Funktionen auch das Filmgeschäft verändern zu können.Passend dazu seien auch die Displays überholt worden. Unter anderem unterstütze das teure iPhone Pro nun auch - wie bereits diverse Konkurrenz-Smartphones - Bildwiederholungsraten von bis zu 120 Hertz. Erzrivale Samsung habe sich einen Seitenhieb nicht verkneifen können und in einem Tweet darauf verwiesen, dass man dies schon seit einiger Zeit könne. Apple wolle zugleich auf die stromhungrigen 120 Hertz nur dann kommen, wenn sie für besonders dynamisch Szenen gebraucht würden.Die Computer-Uhr Apple Watch bekomme in der am Dienstag vorgestellten neuen Generation Series 7 ein etwas größeres Display. Da der Rahmen um den Bildschirm dünner gemacht worden sei, sei das Gehäuse nur ein wenig größer als beim Vorgänger-Modell. Mit mehr Platz lasse Apple nun zum Beispiel erstmals auf einer kleinen Tastatur auf dem Display tippen.Trotz der überwiegend positiven Analystenkommentare hätten die Anleger wenig begeistert auf die Produktneuheiten reagiert. Positive Impulse für die Apple-Aktie seien ausgeblieben, stattdessen sei sie nach der Präsentation rund ein Prozent schwächer aus dem US-Handel gegangen. Hierzulande deute sich am Mittwochmorgen ein moderat positiver Handelsstart an.Trotz den turbulenten letzten Tagen mit dem Urteil im App-Store-Streit mit Epic Games und dem iPhone-Event notiere die Apple-Aktie nach wie vor in Schlagdistanz zum Allzeithoch. Engagierte Anleger bleiben daher dabei und auch Neueinsteiger können auf dem aktuellen Niveau weiterhin zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2021)