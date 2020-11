Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im Streit um die Drosselung der Leistung von älteren iPhones sei der US-Konzern zu weiteren Zugeständnissen bereit. Durch die Zahlung weiterer Millionen wolle der Tech-Riese, den "Batterygate"-Skandal endlich hinter sich zu lassen. Das Geld dürfte gut angelegt sein.Um auch Klagen von US-Bundesstaaten beizulegen, wolle Apple im Streit um gedrosselte iPhones 113 Mio. USD mehr bezahlen. Nach Verbraucherklagen habe sich der US-Konzern bereits im März zur Zahlung von bis zu einer halben Mrd. USD bereit erklärt.Der Streit sei Ende 2017 ausgebrochen, nachdem Messwerte belegt hätten, dass bei iPhones mit älteren Batterien die Spitzenleistung des Prozessors gedrosselt gewesen sei. Die Smartphones hätten dadurch langsamer wirken können. Apple habe erklärt, die Maßnahme sei nötig gewesen, damit sich die Telefone nicht plötzlich abschalten würden, wenn ein angeschlagener Akku nicht genug Strom liefern könne.Betroffen von der Kontroverse seien die Modelle iPhone 6, 6s und 7 sowie die erste Generation des iPhone SE gewesen. Apple habe danach den Batteriewechsel günstiger gemacht und informiere Nutzer nun ausführlicher über den Zustand der Akkus. Mit der am Mittwoch vom Justizminister von Arizona veröffentlichten neuen Vereinbarung wolle Apple nun auch das Verfahren endgültig beenden, das mehr als 30 Bundesstaaten gegen den Tech-Riesen angestrengt hätten.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.