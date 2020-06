Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.06.2020/ac/a/n)



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Corona-Krise sei noch nicht ausgestanden und doch habe sich die Aktie des iPhone-Herstellers Apple in neue Höhen aufgeschwungen. Am Freitag habe die Aktie des nach Börsenwert zu den teuersten Konzernen weltweit zählenden Unternehmens erstmals die Marke von 330 US-Dollar übersprungen und in der neuen Woche direkt nachlegt: der Kurs sei bis auf 333,60 Dollar gestiegen, womit Apple auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,45 Billionen Dollar gekommen sei. Seit seinem Tief während des Corona-Crashs im März sei das Papier inzwischen um fast 60 Prozent in die Höhe geschnellt. Am Dienstag zeichne sich nun erst einmal eine Atempause ab. Im vorbörslichen US-Handel hätten die Apple-Anteilsscheine zuletzt um die 331 Dollar notiert.Die Begeisterung der Anleger für die Apple-Aktie trotz einer im vergangenen Geschäftsquartal schwächer als noch vor der Corona-Krise erwarteten Umsatzentwicklung und dem Verzicht auf eine Prognose für das laufende Quartal dürfte vor allem den optimistischen Tönen des Managements geschuldet sein.Denn zum einen entwickle sich das Geschäft mit Diensten wie Apps und Streaming-Abos sowie mit Wearables (etwa Apple Watch oder AirPods) sehr gut. Zum anderen habe Apple seit Mitte April wieder eine steigende Nachfrage quer durch die Produktpalette verzeichnet, wie Vorstandschef Tim Cook Anfang Mai zur Zahlenvorlage gesagt habe. Er erwarte, dass das Geschäft mit iPads und Macs im laufenden Quartal dank Home Office im Jahresvergleich wachsen werde und dass nach der Krise mehr Menschen außerhalb des Büros arbeiten würden. Auch das Interesse an Gesundheitstechnologien dürfte ihm zufolge anziehen.Derweil wolle Apple laut einem Medienbericht noch in diesem Monat den Übergang von Intel-Prozessoren zu eigenen Chips in seinen Mac-Computern offiziell machen. Die Ankündigung bei der am 22. Juni beginnenden hauseigenen Konferenz WWDC solle App-Entwicklern die Zeit geben, sich für den Marktstart der neuen Computer im kommenden Jahr vorzubereiten, habe der Finanzdienst Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen geschrieben. Vom Konzern selbst gebe es nach wie vor keine Angaben zu den WWDC-Plänen."Der Aktionär" bleibt weiter zuversichtlich und empfiehlt deswegen, die Gewinne laufen zu lassen, so Marion Schlegel. (Ausgabe vom 09.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link