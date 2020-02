Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

300,00 EUR +0,20% (20.02.2020, 08:43)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

300,45 EUR +2,49% (19.02.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

323,62 USD +1,45% (19.02.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das iPhone sei immer noch wichtigster Umsatztreiber des US-Konzerns. Nun verzögere sich aber die Produktion des iPhone SE-Nachfolgers wegen der Folgen des Coronavirus. Mit diesem günstigeren iPhone-Modell sollten die Umsätze bis zu den neuen Flaggschiffen im Herbst hochgehalten werden.Würde der Launch des neuen günstigen Apple-Smartphones tatsächlich nach hinten verschoben, könnten die Umsätze bei den neuen Vollpreis-Geräten im Herbst Schaden nehmen. Die Apple-Aktie sei bereits unter die strategisch wichtige 300-USD-Marke gefallen und verharre aktuell in einer Seitwärtsbewegung.Die Folgen des Coronavirus auf die Wirtschaft außerhalb Chinas würden immer deutlicher. Apple gelte als Musterbeispiel für effiziente Logistik in und aus China. Fast alle Geräte des US-Konzerns würden in den großen Fabriken in Zhengzhou oder Shanghai gefertigt und binnen wenigen Tagen über die Welt transportiert. Hier zeige sich die Abhängigkeit milliardenschwerer Konzerne von China und dessen riesigen Markt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: