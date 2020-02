Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nach-folgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe gestern Abend mit einem Paukenschlag bekannt gegeben, dass die bisherige Umsatzprognose zu Q1 nicht zu halten sei. Anleger hätten verschreckt reagiert und die Aktie am heutigen Handelstag erst einmal gen Süden geschickt. Aktuell stehe ein fettes Minus von rund fünf Prozent zu Buche. "Der Aktionär" erkläre, was Anleger jetzt tun sollten.Als Hauptgrund habe Apple genannt, dass die Produktion in China langsamer hochgefahren werde als ursprünglich angedacht. Zudem sei der Umsatz mit den Apple-Geräten zuletzt eher gedämpft gewesen, da viele Geschäfte in China vorübergehend zu geblieben seien. In seiner Meldung habe der Konzern von "sehr geringer Kundenfrequenz" gesprochen.Laut dem "Handelsblatt" befänden sich die Werke der wichtigsten Apple-Fertiger Foxconn und Pegatron außerhalb der kritischen Provinz Hubei, in der das Virus Ende 2019 ausgebrochen sei. Mittlerweile seien in China rund 72.000 Krankheitsfälle gemeldet. Die Zahl der Todesopfer belaufe sich in China bislang auf 1.900. Obwohl viele der Auftragsfertiger bereits wieder die Produktion aufgenommen hätten, würden die Lieferengpässe den Umsatz auf absehbare Zeit weiter beeinträchtigen.China sei nicht nur der wichtigste Absatzmarkt für das iPhone, sondern auch das wichtigste Produktionsland. So gut wie alle Produkte würden aktuell in China gefertigt. Im vergangenen Jahr habe der Konzern hier einen Umsatz von 44 Milliarden Dollar im den ersten drei Monaten verbucht. Im Januar habe Apple unter Verweis auf die Coronavirus-Risiken eine ungewöhnlich breite Umsatzspanne von 63 bis 67 Milliarden Dollar für das laufende Quartal angegeben. Eine neue Prognose gebe es bisher nicht.Dennoch habe der Konzern seine Investoren beschwichtigt, dass die Nachfrage außerhalb Chinas in allen Produkt- und Service-Kategorien bislang äußerst stark gewesen sei und voll und ganz die Erwartungen des Managements erfülle.Langfrist-Anleger sollten sich dennoch nicht verrückt machen lassen, denn die Apple-Story sei nach wie vor intakt. Für Neueinsteiger ist die aktuelle Kursschwäche daher eine durchaus attraktive Gelegenheit, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: