Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Für die meisten Analysten seien die neuen Apple-Watch- und iPad-Modelle in der Vorwoche nur ein "Appetithäppchen" gewesen, bevor im Oktober die neue iPhone-Generation offiziell vorgestellt werde. Jim Suva von der Citigroup könne sich aber auch für die Neuerungen bei der Apple Watch begeistern.Der Experte rechne mit einer anhaltend hohen Nachfrage nach Wearables und anderen Geräten, welche die Produktivität ihrer Nutzer erhöhen (Stichwort: Homeoffice) sowie das Tracking von Gesundheitsdaten und Fitness-Funktionen ermöglichen würden. Speziell mit der neusten Generation der Apple Watch sehe Suva hier noch reichlich Potenzial für den Tech-Konzern.Apple mache weiter Fortschritte im Bereich Gesundheitsvorsorge, was positiv sei, um die Nutzer zum Kauf und zur Nutzung der Produkte zu motivieren. Schließlich hätten solche Funktionen eine immer größere Bedeutung für viele Menschen.Für positives Momentum könnte auch die neue Option für die Familien-Freigabe der Geräte. Damit könnten Nutzer auch die Geräte von Kindern oder älteren Familienmitgliedern managen, die selbst kein eigenes iPhone besitzen würden. Angesichts dieser Aussichten habe der Citi-Analyst sein "buy"-Rating für die Aktie bestätigt und das Kursziel von 112,25 auf 125 Dollar erhöht.Gemessen am Umsatz sei das iPhone nach wie vor das wichtigste Produkt für Apple - entsprechend hoch seien die Erwartungen vor dem Launch des iPhone 12 im Oktober. Doch auch die Apple Watch habe sich inzwischen zu einem Bestseller unter den Apple-Produkten entwickelt. 2019 habe sich der Umsatz mit der Smartwatch auf 24,5 Milliarden Dollar belaufen.Auf die Kursrally der vergangenen Monate seien auch bei Apple Gewinnmitnahmen und eine Konsolidierung gefolgt. Bevor wichtige Chartmarken gerissen worden seien, sehe es aber bereits nach einer Stabilisierung aus.Investierte Anleger bleiben daher dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Neueinsteiger könnten auf dem aktuellen Niveau wieder zugreifen. (Analyse vom 23.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link