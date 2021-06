Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

102,18 Euro -0,25% (03.06.2021, 14:43)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

101,98 Euro -0,39% (03.06.2021, 14:26)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

125,06 USD +0,63% (02.06.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Ein iPhone ohne Apps sei für die allermeisten Nutzer kaum vorstellbar. Auch für Apple selbst seien die kleinen Programme enorm wichtig. Wie wichtig, das zeige eine aktuelle Studie.Über das App-Store-Ökosystem des Tech-Riesen seien im Jahr 2020 Verkäufe und Umsätze im Volumen von 643 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 527 Milliarden Euro) abgewickelt worden - und damit 24 Prozent mehr als im Vorjahr. Das sei das Ergebnis einer unabhängigen Studie von Ökonomen der Analysis Group, die Apple am Donnerstag veröffentlicht habe.Der Grund für den Anstieg liege auf der Hand: In Corona-Zeiten hätten die Nutzer noch mehr Zeit mit Smartphone oder Tablet verbracht - und bei der Alltagsbewältigung immer häufiger auch auf Apps zurückgegriffen. Dieser Eindruck verfestige sich, wenn man die Zahl etwas weiter aufschlüssele.So hätten 511 Milliarden Dollar beziehungsweise fast 80 Prozent aus den Geschäft mit physischen Artikeln und Dienstleistungen gestammt. Die deutlichen Zuwächse in den Kategorien Lebensmittel (+56 Prozent), Bezahldienste (+54 Prozent), Einzelhandel (+43 Prozent) und Food-Delivery (+18 Prozent) hätten die Einbußen in den Bereichen Reise und Fahrdienste von jeweils 34 Prozent mehr als ausgeglichen.Im Bereich In-App-Werbung werde ein Zuwachs von vier Prozent auf 46 Milliarden Dollar angenommen. Die Verkäufe und Umsätze im Bereich Digitale Güter und Services sei laut der Studie um 41 Prozent auf 89 Milliarden Dollar gestiegen.Apple betone dagegen, der App Store sei eine für App-Entwickler lukrative Plattform und schütze gleichzeitig die Nutzer vor Betrugsversuchen. Rund 90 Prozent der Entwickler würden laut der Studie weniger als einer Million App-Downloads und weniger als eine Million Dollar Umsatz im Jahr verzeichnen. Für sie habe Apple die Abgabe auf digitale Verkäufe im vergangenen Herbst von 30 auf 15 Prozent gesenkt.Die Studie zeige einmal mehr: Der App Store sei inzwischen ein riesiges Ökosystem. Für die App-Entwickler und Apple selbst gehe es dabei um sehr viel Geld. Entsprechend spannend werde, zu welchem Schluss Richter und Wettbewerbshüter kommen würden.Handlungsbedarf besteht deshalb nach Einschätzung des "Aktionär" aber nicht - im Gegenteil: Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gilt weiterhin - auch mit Blick auf das aktuelle Chartbild, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 03.06.2021)Mit Material von dpa-AFX