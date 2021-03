Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL).Nehme Apple mit dem exklusiven Vertrieb von Apps über den konzerneigenen App Store eine marktbeherrschende Stellung ein? Diese Frage beschäftige nun auch die britischen Wettbewerbshüter, die nun ein entsprechendes Prüfverfahren eingeleitet habe. Es sei nicht das erste dieser Art.Im Rahmen der Untersuchung der Competition and Markets Authority (CMA) solle geprüft werden, ob Apple eine dominierende Position beim App-Vertrieb auf seinen Geräten habe und diese für unfairen Wettbewerb mit anderen Entwicklern missbrauche. Sie sei auf Basis eigener Ermittlungen sowie Beschwerden von Ermittlern eingeleitet worden, habe die Behörde am Donnerstag mitgeteilt."Millionen von uns nutzen jeden Tag Apps um den Wetterbericht anzusehen, Spiele zu spielen oder Essen zu bestellen", so CMA-Chef Andrea Coscelli. "Beschwerden, dass Apple die Marktposition nutzt, um Bedingungen zu formulieren, die unfair sind oder den Wettbewerb behindern - und damit möglicherweise zu Nachteilen für die App-Nutzer führen - bedürfen einer sorgfältigen Überprüfung."Apple liege seit Monaten im Clinch mit einigen großen App-Entwicklern wie unter anderem dem Musikstreaming-Marktführer Spotify und der Spielefirma Epic ("Fortnite"). Dabei gehe es zum einen um die Gebühr von 15 bis 30 Prozent, die Apple beim Verkauf von Apps und digitalen Gütern über seine Download-Plattform einbehalte.Zum anderen würden sie kritisieren, dass auf Mobil-Geräten wie iPhones und iPads Anwendungen grundsätzlich nur über Apples hauseigenen App Store geladen werden dürften. Bereits im Vorjahr habe auch die Wettbewerbsbehörde der EU eine entsprechende Untersuchung dieser Praxis auf den Weg gebracht. Trotz des zwischenzeitlich vollzogenen Brexits wolle die britische Behörde ihr Vorgehen in dieser Frage eng mit der EU abstimmen, habe es geheißen.Dank der rigorosen Standards, die Kunden vor Schadsoftware und unerlaubter Datensammlung schützten, sei der App Store auch für die Entwickler zu einem "Erfolgsmotor" geworden. Diese Standards würden bei allen Entwicklern fair und gleich angewendet. Man werde mit der britischen Behörde zusammenarbeiten, um die Bedenken auszuräumen, habe ein Unternehmenssprecher gesagt.Der App-Store-Streit sei um einen Schauplatz reicher und überschatte am Donnerstag gute Nachrichten vom Apple-Zulieferer Foxconn, der auch dank hoher iPhone-Nachfrage einen deutlichen Umsatzanstieg im ersten Quartal erwarte. Die Apple-Aktie notiere kurz vor US-Handelsstart zwar leicht im Minus.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" bleibt mittel- und langfristig aber zuversichtlich und bestätigt die Kaufempfehlung. (Analyse vom 04.03.2021)Mit Material von dpa-AFX