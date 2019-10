Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

221,80 Euro -0,94% (29.10.2019, 15:29)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

222,00 Euro -1,07% (29.10.2019, 15:45)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

246,25 USD -1,12% (29.10.2019, 15:31)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (29.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Seit Wochen kenne die Apple-Aktie nur noch den Weg nach oben. Am Mittwoch werde der US-Konzern seine Zahlen zum vierten Geschäftsquartal offenlegen. Daraus werde sich auch indirekt ablesen lassen, wie stark sich das neue iPhone 11 verkauft habe. Anleger dürften gespannt sein.Im Fokus der Investoren dürfte aber v.a. Apple TV+ stehen. Hier herrsche weiterhin etwas Unsicherheit, wie der US-Konzern die Investitionsausgaben für die produzierten Inhalte bilanzieren werde. Apple habe allerdings dazu im September bekanntgegeben, dass dies keinen nennenswerten Einfluss auf das Ergebnis haben würde. Am Freitag (1. November) werde der Streaming-Dienst mit überwiegend eigenen Produktionen wie "The Morning Show" oder "For all Mankind" an den Start gehen.Apple befinde sich aktuell im Höhenflug. Positive Überraschungen im zuletzt stagnierenden iPhone-Geschäft könnten die Aktie beflügeln. Von großer Bedeutung werde das Wachstum in der Service-Sparte sein. Wer noch nicht investiert sei, sollte aber zunächst die Zahlen am Mittwoch abwarten, da der steile Kursanstieg der letzten Wochen bereits einiges vorweggenommen haben dürfte. Investierten Anlegern werde geraten, Gewinne weiter laufen zulassen, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2019)Hinweis:Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link