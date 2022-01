Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

154,60 EUR +1,22% (31.01.2022, 17:07)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

154,38 EUR +2,69% (31.01.2022, 16:51)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,96 USD +1,54% (31.01.2022, 16:52)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der eine oder andere überzeugte iPhone-Besitzer möge es kaum glauben, doch in Europa sei Samsung die Nummer 1 bei den Smartphones. Doch wie lange noch? Apple habe im Corona-Jahr 2021 im europäischen Smartphone-Markt den Abstand zum Spitzenreiter Samsung verkürzt. Das iPhone sei beim Marktanteil von 22 auf 26% vorgerückt, habe die Analysefirma Counterpoint Research berichtet. Samsung mit seinen verschiedenen Smartphone-Modellen sei demnach bei 32% geblieben.Die Apple-Aktie bleibe ein Basisinvestment. Charttechnisch interessant sei, dass der langfristige Aufwärtstrend trotz des Rücksetzers immer noch intakt sei. Der Kurs habe weder das letzte Tief vom Oktober 2021 bei 138 USD unterschritten, noch habe er die untere Begrenzung des Trendkanals bei 152 USD getestet. Damit sei keine Chartmarke gerissen worden, die dem Aufwärtstrend ein Ende bereitet hätte. Bei früheren Korrekturen hingegen sei das meist anders gewesen. Oft sei eine teils monatelange Konsolidierung gefolgt. Nun allerdings nehme der Titel erneut Angriff auf das Rekordhoch. "Der Aktionär" sehe weiter steigende Kurse für die Apple-Aktie, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: