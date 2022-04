Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,30 EUR -2,85% (29.04.2022, 13:35)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,50 EUR -1,08% (29.04.2022, 13:20)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

163,64 USD +4,52% (28.04.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der iPhone-Konzern stelle sich nach einem beeindruckenden Corona-Boom auf schwierigere Zeiten ein. Apple rechne für das laufende Quartal, dass der Umsatz v.a. wegen der Corona-Lockdowns in Shanghai um 4 bis 8 Mrd. USD niedriger ausfallen könnte. Ein Umstand, auf den am Freitag auch die Analysten reagieren würden."Wir sind nicht immun gegen solche Herausforderungen", habe CEO Tim Cook gesagt. Auch der Stopp des Geschäfts in Russland als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine werde das Umsatzwachstum bremsen, habe es am Donnerstagabend seitens des Apple-Managements geheißen.Es werde damit auch für Apple schwieriger die Lieferkettenprobleme zu umschiffen, weshalb die Analysten nun reagieren würden. In einer ersten Reaktion auf die schwache Prognose hätten die Experten von JPMorgan ihr Kursziel für die Apple-Aktie von 205 auf 200 USD gesenkt. Die Analysten hätten zwar angesichts der soliden Geschäftsentwicklung Apples Positionierung als sicherer Hafen gelobt. Die Jahresziele würden aber deutlich machen, dass auch Apple gegenüber den aktuellen Herausforderungen nicht immun sei.Auch Barclays habe das Kursziel für die Apple-Aktie von 170 auf 167 USD reduziert. Der Ausblick auf das laufende Quartal drücke Unsicherheit aus wegen Russland, den China-Lockdowns und Währungseffekten, habe es geheißen. Darüber hinaus habe Goldman Sachs sein Kursziel von 161 auf 157 USD gesenkt.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link