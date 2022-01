Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

153,58 EUR +0,55% (31.01.2022, 08:52)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,34 EUR +2,90% (28.01.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

170,33 USD +6,98% (28.01.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach einem starken Dezember-Quartal befinde sich die Apple-Aktie wieder im Rally-Modus. Knapp sieben Prozent sei das US-Papier am vergangenen Handelstag nach oben geklettert, nachdem am Donnerstag die Q1-Zahlen veröffentlicht worden seien - und die Analysten würden noch mehr Kurspotenzial sehen.Eine ganze Reihe an Analysten habe nach der Q1-Veröffentlichung von Apple bereits die Kursziele nach oben geschraubt. So habe beispielsweise Goldman Sachs das Ziel von 142 auf 161 Dollar angehoben. Der iPhone-Hersteller habe im Weihnachtsquartal stark abgeschnitten und auch prognostiziert, dass die Umsätze auch im zweiten Geschäftsquartal 2021/22 weiter solide wachsen dürften, hätten die Analysten in einer Studie vom Freitag geschrieben.Mit einem von 210 auf 215 Dollar nach oben gesetzten Kursziel würden die Analysten der Bank of America sogar noch etwas mehr Potenzial für die Apple-Aktien sehen. Insbesondere die Unternehmensaussagen rund um die Erwartungen zum weiteren Geschäftsverlauf würden darauf hindeuten, dass die Saisonalität im März besser als vor der Pandemie sein könnte, so die Analysten. Damit habe auch das Juni-Quartal noch etwas mehr Luft.Zwischen den beiden Kurszielen von Goldman Sachs und der Bank of America liege das Konsensziel aller 47 Analysten, welche die Apple-Aktie aktuell covern würden. Und mit einem Konsensziel von 186,76 Dollar würden die Wall Street-Experten trotz des kräftigen Freitagsanstiegs noch immer ein Potenzial von 9,6 Prozent für die Aktie von Apple sehen. Besonders auffällig dabei: Nur ein Analystenhaus empfehle den Verkauf des US-Titels.Anleger lassen bei der Apple-Aktie die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2022)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: