Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

301,70 EUR +1,45% (12.06.2020, 10:09)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

301,00 EUR -1,76% (12.06.2020, 09:55)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

335,90 USD -4,80% (11.06.2020, 22:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Smartphone-Gigant habe in der vergangenen Zeit aufgrund der Erholung seiner Absatzmärkte und der weltweiten Einführung neuer 5G-fähigen iPhone-Geräte geglänzt. Nun würden auch die Analysten die fundamentale Stärke des Tech-Riesen einzupreisen beginnen, indem sie ihre Kursziele anheben würden. Auch "Der Aktionär" bewerte die Entwicklung des US-Konzerns sehr positiv. Die Nachrichten rund um die Pläne zur Herstellung eigener Chips und die frühere Produktion von iPhone-12-Modellen würden dem robusten und krisenfesten Geschäft von Apple einen zusätzlichen Treiber verschaffen. "Der Aktionär" bleibe bullish und rate weiterhin zum Kauf der Apple-Aktie, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.06.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: