Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (19.09.2019/ac/a/n)



Heute starte der Video-Spiele-Streaming-Dienst "Arcade". Laut dem Aktienprofi werde das ein Geschäft sein, dass durchaus vor allem von der Profitabilität her eine Rolle spielen werde. Spiele zu produzieren sei im Vergleich zur Film-Produktion relativ günstig. Spiele würden immer viel länger gespielt als man Serien gucke. Was der Börsenexperte bei Apple aber für wichtig halte, sei die Tatsache, dass die Indikationen der Verkäufe des neuen iPhone 11 sehr gut sein sollten - zumindest deutlich besser als im letzten Jahr.Das Allzeithoch der Apple-Aktie knapp über 230 USD ist in greifbarer Nähe, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.09.2019)