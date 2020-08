Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

423,00 EUR +0,17% (26.08.2020, 10:35)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

423,00 EUR +0,48% (26.08.2020, 10:20)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

499,30 USD -0,82% (25.08.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns kenne derzeit nur eine Richtung - steil nach oben! Analysten würden jetzt bei einem möglichen neuen iPhone mit neuer superschneller 5G-Technologie noch mehr Potenzial für die Apple-Aktie sehen. Zudem lasse der coronabedingte "Stay-at-home-Trend" bei Apple die Kassen klingeln."Der Aktionär" sei für Apples Zukunft optimistisch gestimmt, jedoch könne es beim bevorstehenden Aktiensplit zu Gewinnmitnahmen und einer Kurskorrektur kommen. Nicht investierten Anlegern werde deswegen geraten erst nach einem Rücksetzer einzusteigen. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: