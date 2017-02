Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Tavis McCourt von Raymond James:Aktienanalyst Tavis McCourt vom Investmenthaus Raymond James rechnet im Hinblick auf die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), der Produzent von iPhones und iPads, laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Der Markt hat sich nach Ansicht von Analyst Tavis McCourt der Raymond James-Sichtweise angeschlossen, wonach Apple Inc. ein moderates säkulares Wachstum biete und eine vom Produktzyklus abhängige Volatilität bei Gewinnen und der Bewertung in Kauf genommen werden müsse.Perioden mit einer Outperformance und einer Underperformance würden in Zukunft weniger stark ausgeprägt sein und auch kürzer sein als in der Vergangenheit, da sich Investoren der zyklischen Natur des Unternehmens zunehmend bewusst seien. Falls sich die These als korrekt erweise, dürfte die Zeit der Outperformance noch einige Monate anhalten. Der Höhepunkt werde wahrscheinlich vor Mai 2018 erreicht sein.Unter der Voraussetzung das im Kalenderjahr 2018 ein Gewinn je Aktie von 10,50 bis 12,00 USD erwirtschaftet werde, sei ein Aktienkurs von 157,00 bis 180,00 USD möglich.Börsenplätze Apple-Aktie:Xetra-Aktienkurs Apple-Aktie:118,75 Euro -0,50% (02.02.2017, 17:35)