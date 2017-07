Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 143,12 -0,67% (06.07.2017, 17:56)



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



(06.07.2017/ac/a/n)

Die Analysten von Raymond James weisen darauf hin, dass die Konsensprognosen für das September- und das Dezember-Quartals etwas zu hoch sein könnten.Analyst Tavis McCourt geht aber davon aus, dass der Aktienkurs von Apple Inc. im Vergleich zum Markt überproportional zulegen werde, sollte die Wahrscheinlichkeit einer Steuerreform in den USA zunehmen.In ihrer Apple-Aktienanalyse stufen die Analysten von Raymond James den Titel unverändert mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 163,00 USD.