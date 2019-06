Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (05.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Berichte über eine mögliche Regulierung der Tech-Riesen hätten die Apple-Aktie belastet. Unterdessen habe sich CEO Tim Cook in einem Interview bei CBS zu Wort gemeldet. Gegenüber CBS habe Cook gestern bekanntgegeben, dass Apple bislang noch nicht ins Visier der Chinesen gerückt sei. Zudem habe er klargestellt, dass das iPhone nicht nur in China produziert würde, sondern weltweit. "Die Wahrheit ist: das iPhone ist kein chinesisches Produkt, sondern wird weltweit zusammengesetzt. Zölle auf das iPhone würde also alle Länder betreffen, am stärksten wären jedoch die USA betroffen", so Cook.Cook habe auch auf die Ankündigungen der Demokratin Elizabeth Warren reagiert, die Teile des Apple-Geschäfts, u.a. den App-Store auflösen wolle. "Ich denke nicht, dass jemand, der vernünftig ist, zu dem Schluss kommt, dass Apple ein Monopol ist. Unser Anteil ist viel bescheidener. Wir haben in keinem Markt eine beherrschende Stellung. Ich denke, Kontrolle ist fair, aber wir sind kein Monopol", so Cook.Die Apple-Aktie sei nach der jüngsten Korrektur und dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie charttechnisch angeschlagen. Langsam könnten sich zwar antizyklische Einstiegschancen ergeben. Im aktuellen Umfeld sei die Apple-Aktie jedoch nur etwas für risikobewusste Trader, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2019)Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:162,48 Euro +1,91% (05.06.2019, 17:35)