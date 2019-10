Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (09.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wie die FAZ heute berichte, werde Apple seitens chinesischer Medien beschuldigt, mit den Demonstranten in Hongkong zu kollaborieren. So würden zumindest die offiziellen Anschuldigungen der "Volkszeitung" heißen, die eine starke Nähe zur Kommunistischen Partei genieße. Apple habe sich zu den Anschuldigungen bislang noch nicht geäußert.Auslöser des Konflikts sei eine App, namens" HKmap.live", die es den Demonstranten erlaube, bestimmte öffentliche Aktivitäten der Polizei wie beispielsweise Ansammlungen auf dem Smartphone zu verfolgen. China deute dies als offiziellen Affront.Laut der FAZ hätten Verteidiger der App angegeben, dass diese ihnen helfe, angesichts der vielen Demonstrationen in Hongkong schneller durch die Stadt zu gelangen. Täglich würden in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong mehr als zehntausend Menschen gegen die zunehmende Repression durch die chinesische Regierung protestieren.Bislang sei es bei verbalen Attacken geblieben. Auch die Apple-Aktie habe kaum auf die Anschuldigungen der chinesischen Medien reagiert. Eins stehe jedoch fest: der iPhone-Hersteller sei nach wie vor extrem abhängig vom chinesischen Markt, auch wenn die Umsätze im letzten Quartal auf neun Milliarden Dollar zurückgegangen seien. Diese Abhängigkeit könnte dem Konzern früher oder später zum Verhängnis werden.Investierte Anleger lassen ihre Gewinne weiterlaufen, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.