Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple sei es in letzter Minute gelungen, eine per Gerichtsurteil verordnete Lockerung der App-Store-Regeln aufzuschieben. Die Aktie klettere auf ein neues Rekordhoch.Ein US-Berufungsgericht habe am Mittwoch entschieden, dass die Einwände von Apple ernsthafte Fragen aufwerfen würden und dem iPhone-Konzern bei einem Fehler erheblicher Schaden entstehen könne. Deshalb habe es die Umsetzung der Änderungen gestoppt, die am Donnerstag in Kraft treten sollten.Gemäß der Entscheidung einer kalifornischen Bezirksrichterin sollten App-Entwickler in den USA das Recht bekommen, bei ihren Anwendungen per Links oder Schaltflächen auf Bezahlmöglichkeiten außerhalb von Apples Plattform hinzuweisen. Das Urteil sei Anfang September in dem Prozess zwischen Apple und der Firma Epic Games gefallen, von der das Online-Spiel "Fortnite" stamme. Apple habe argumentiert, durch die Änderung drohe Schaden für Verbraucher und die Integrität der App-Store-Plattform.Epic habe in dem Prozess das Recht erstreiten wollen, auf dem iPhone einen eigenen App Store betreiben zu dürfen - und sei damit gescheitert. Doch die Bezirksrichterin Yvonne Gonzalez Rogers habe zugleich entschieden, dass Apple Entwicklern nicht mehr verbieten dürfe, Nutzer auf Möglichkeiten zum günstigeren Kauf der Artikel außerhalb des App Stores hinzuweisen.Apple erlaube den Kauf digitaler Güter - etwa virtuelle Artikel in Spiele-Apps - grundsätzlich über die hauseigene Bezahlplattform. Dabei werde eine Abgabe von 15 oder 30 Prozent an den Konzern fällig. Apple argumentiere unter anderem, dass durch das Verfahren Nutzer vor Betrugsversuchen und einem Missbrauch ihrer Daten geschützt würden. Einige App-Entwickler würden kritisieren, dass die Abgabe ungerechtfertigt hoch sei.Die Apple-Aktie setze auf die News ihre Kletterpartie fort und habe im US-Handel ein neues Allzeithoch erreicht.Apple bleibt ein Standard Investment im Tech-Sektor, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link