Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



(02.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Walter Piecyk von BTIG:Walter Piecyk, Aktienanalyst von BTIG, bekräftigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), den Produzenten von iPhones und iPads.Die Rückkehr zu Umsatzwachstum und das Warten auf das nächste iPhone hätten die Bewertung der Aktien von Apple Inc. wieder in die Höhe getrieben. Auf Sicht der letzten fünf Jahre sei das KGV nicht mehr so hoch gewesen. Die Hoffnung auf neue Produktkategorien und Dienste hätten dem Aktienkurs ebenfalls auf die Sprünge geholfen.Die bereits hohen Markterwartungen würden aber kaum Spielraum für Fehler zulassen und auf der Erwartung steigender durchschnittlicher Verkaufspreise beruhen.Die Bedingungen für Neuinvestments könnten zwar als nicht ideal bezeichnet werden. Falls das Management aber seinen Versprechen Taten folgen lassen könne, stehe einer noch höheren Bewertung aber nichts im Wege, so die Einschätzung des Analysten Walter Piecyk.