Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

170,10 Euro +4,40% (01.08.2018, 15:00)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 192,13 +0,13% (01.08.2018, 15:03, vorbörslich)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (01.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Der Umsatz sei in Q3 2017/18 (30.06.) stärker als erwartet um 17,3% auf 53,27 (Vj.: 45,41; Analystenerwartung: 52,72; Marktkonsens: 52,42) Mrd. USD geklettert, womit sich auch die Wachstumsdynamik das sechste Quartal in Folge beschleunigt habe. Wesentlicher Impulsgeber sei dabei auch weiterhin das hochpreisige iPhone X gewesen. Aber auch die Serviceerlöse hätten ihr starkes Wachstum beibehalten können und seien inzwischen mit Abstand neben den iPhones der zweitwichtigste Umsatz- und Gewinnbringer von Apple. Das Nettoergebnis sei überproportional um 32,1% auf 11,52 (Vj.: 8,72; Analystenerwartung: 11,20; Marktkonsens: 10,91) Mrd. USD und damit deutlich stärker als erwartet gestiegen.Besser als erwartet sei auch der Umsatzausblick für das laufende Quartal ausgefallen. Zudem habe der US-Gigant gemeldet, dass Apple Pay bis Ende des Jahres endlich nach Deutschland kommen solle. Der Analyst habe seine Erwartungen für 2017/18 (u.a. EPS: 11,81 (alt: 11,58) USD) und für 2018/19 (u.a. EPS: 13,21 (alt: 12,82) USD) erhöht. Auch mit den für September erwarteten neuen iPhone-Modellen, die auf dem iPhone X aufbauen würden, dürfte der Konzern nach Ansicht der Analysten erfolgreich bleiben. Neben den iPhones sollten vor allem die Serviceerlöse langfristig auch weiterhin Umsatz- und Gewinnwachstum bringen.Aufgrund der attraktiven Bewertung und der loyalen Kundenbasis bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Rating für die Apple-Aktie. Das Kursziel werde von 220 USD auf 226 USD erhöht. (Analyse vom 01.08.2018)Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:169,35 Euro +4,23% (01.08.2018, 14:45)