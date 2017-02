Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



London (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Mark Moskowitz von Barclays:Aktienanalyst Mark Moskowitz von Barclays rät Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads.Die jüngsten Daten des Smartphones-Marktes würden darauf schließen lassen, dass sich mehr und mehr Kunden für einen Kauf von preisgünstigeren iPhone-Modellen entscheiden würden. Insofern werde es Apple Inc. auf Sicht der nächsten zwölf Monate schwer haben Katalysatoren zu finden. Investoren sollten sich der Mix-Verschlechterung bewusst sein. Dies sei auch der Grund weshalb Apple im Dezember-Quartal auf der Ebene der Bruttomargen trotz starker iPhone 7 Plus-Verkäufe kein Aufwärtspotenzial habe entfalten können.Analyst Mark Moskowitz ist der Ansicht, dass die Ära, in der Kunden bei Smartphones unbedingt die neueste Technologie haben wollten, auf dem Höhepunkt angekommen sei. Ungeachtet einer möglichen kurzfristigen Aufwärtsbewegung beim Aktienkurs angesichts anstehender neuer Produkte und Aktienrückkäufen dürfte das Wachstumsprofil auf längere Sicht einen Dämpfer erhalten.Die Analysten von Barclays bestätigen in ihrer Apple-Aktienanalyse das "equal weight"-Rating sowie das Kursziel von 123,00 USD.