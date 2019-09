Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im September 2018 habe die US-Regierung Strafzölle auf Waren aus China in Höhe von 200 Millionen Dollar verhängt. Lange Zeit habe es so ausgesehen, als ob Apple hierbei zu den größten Verlieren zählen würde. Immerhin lasse man einen Großteil seiner Produkte in China herstellen. Während US-Präsident Donald Trump schon von neuen Produktionsstätten in den USA geträumt habe, habe sich jetzt herausgestellt, dass viele der Komponenten von den Strafzöllen ausgenommen worden seien.Neben verschiedenen internen Bauteilen seien auch Apples Magic Mouse 2 und Magic Trackpfad 2 ausgenommen. Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichte, habe der Konzern zudem eine Ausnahmegenehmigung für den kommenden Mac Pro erhalten. Bereits gezahlte Zölle sollten von der US-Regierung zurückerstattet werden.Für Produkte wie das iPhone oder die Apple Watch habe der Konzern bislang noch keine Ausnahmegenehmigung. Allerdings werde das Management von Apple mit hoher Wahrscheinlichkeit viel daran setzen auch hier künftig von den Zöllen befreit zu werden.Am vergangenen Freitag (20. September) sei der Verkauf der neuen iPhone-11-Modelle gestartet. In den letzten Jahren seien dabei die Schlangen vor den Verkaufsläden zunehmend kürzer geworden. Dieses Jahr scheine aber das Interesse wieder zurückgekehrt zu sein. Erst vor kurzem hätten JD.com und Alibaba Rekord-Vorbestellungen gemeldet.Die Apple-Aktie bleibt nach der kleinen Verschnaufpause für Langfrist-Anleger weiterhin interessant. Investierte Anleger bleiben dabei, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2019)