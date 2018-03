XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

147,48 Euro -0,09% (13.03.2018, 12:30)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

147,30 Euro -0,14% (13.03.2018, 12:50)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 181,72 (12.03.2018)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (13.03.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie auf Rekordhoch - ChartanalyseWarren Buffetts Lieblingsaktie - zumindest bis Ende 2017 - war mit einem Einkaufswert von rund 21 Mrd. US-Dollar das Wertpapier des Technologiekonzerns Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Anfang dieses Jahres sei das Papier jedoch merklich unter Druck geraten und habe binnen weniger Wochen fast 17 Prozent an Wert verloren. Doch auf dem Unterstützungsniveau aus September letzten Jahres hätten die Notierungen schlagartig wieder gedreht und im Februar eine steile Gegenbewegung zurück an die Jahreshochs aus Januar 2018 bei 180,10 US-Dollar gestartet.Der anschließende Abpraller habe gerade einmal wenige Tage angedauert, denn am Montag dieser Woche habe Apple wieder deutlich zugelegt und auf ein frisches Rekordhoch klettern können. Damit scheine sich nach der groben Konsolidierungsphase aus den Vormonaten nun ein weiteres Kaufsignal anzudeuten und könnte wie gewohnt wieder frische Hochs am laufenden Band hervorbringen.Die vorliegende Auflösung der jüngsten Konsolidierungsphase könne seitens der Investoren für den Aufbau von kurzfristigen Long-Positionen herangezogen werden. Die Kursziele würden sich aber nur projizieren lassen und lägen in erste Linie um 191,50 US-Dollar. Sollte die Kauflaune der Anleger weiter hoch bleiben, wäre sogar ein Anstieg bis 198,55 US-Dollar möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: