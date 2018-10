Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (15.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.

Der US-amerikanische Tech-Gigant habe sich mit einem weiteren Zukauf verstärkt. Für einen aus Apple-Sicht überschaubaren Preis habe sich der Konzern aus Cupertino Asaii einverleibt und setze damit einen weiteren Nadelstich gegen gen Streaming-Rivalen Spotify.

Für nennenswerte Kursrelavanz sei die Meldung nicht geeignet. Sie zeige allerdings, dass Apple seine Finanzmacht nutze, um Wettbewerber in Schach zu halten bzw. bei Defiziten mit Akquisitionen nachzulegen. Die Apple-Aktie sei unabhängig davon wieder auf Erholungskurs gewechselt und könnte sogar bald die jüngste Konsolidierung beenden. Dazu müsse sie über 223 USD steigen. In diesem Fall dürfte dann das Allzeithoch bei 233 USD als nächstes ins Visier genommen werden, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link