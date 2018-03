Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,20 Euro -0,45% (05.03.2018, 09:18)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 176,21 +0,69% (02.03.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (05.03.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In einem stabilen Marktumfeld scheine die Apple-Aktie kaum eine Angriffsfläche für Negatives zu bieten. Zu gut performe der Konzern, zu gut seien finanzielle Situation und Polster. Dass mit Warren Buffett eine Value-Investing-Legende Milliarden in den Konzern pumpe, spreche ebenfalls für Apple. Womöglich biete sich aber das Warten auf den nächsten Rücksetzer an, die Apple-Aktie gehöre zu den meistgehandelten Papieren an der Wall-Street, das Anlegern durch vergleichsweise hohe Tagesgewinne und -verluste immer wieder Einstiegschancen eröffne.Buffett übrigens habe noch kein Telefon von Apple. "Wenn ich eines Tages eins kaufe, gibt es vermutlich niemand anderen mehr, der übrig ist", habe er im Gespräch mit CNBC gesagt. Da bleibe nur die eigentlich schon längst beantwortete Frage: Apple als sicherer Hafen - warum eigentlich nicht? (Ausgabe 09 vom 04.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:141,71 Euro +0,08% (05.03.2018, 09:04)