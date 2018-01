Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 179,05 -0,02% (18.01.2018, 14:51, vorbörslich)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (18.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Weiteres Kurspotenzial freigesetzt! ChartanalyseAm Dienstag stand das Wertpapier des Technologiekonzerns Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) noch auf der Kippe zu einem Folgekaufsignal, aber der gestrige Kursschub dürfte kurzfristig alle Zweifel beseitigt haben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In der letzten charttechnischen Besprechung vom 1. November 2017 sei es bei der Apple-Aktie um einen weiteren Kursanstieg nach Ausbruch über die Septemberhochs bis in den Bereich von 175,00 US-Dollar gegangen. Dieses Unterfangen habe erfolgreich absolviert werden können, aktuell habe aber eine sehr vergleichbare Situation in dem Apple-Papier geherrscht. Denn in dieser Woche sei es gelungen, das Widerstandsband aus den letzten beiden Monaten zu durchbrechen, wodurch weiteres Kurspotenzial freigesetzt worden sei und sich für den Aufbau von neuen Long-Positionen eigne.Der starke Schlussspurt vom Mittwoch könnte nun direkte Anschlusskäufe bis auf ein Niveau von 186,58 US-Dollar und somit an das 138,2% Fibonacci-Extension-Retracement bereithalten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 18.01.2018)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:146,40 Euro +1,95% (18.01.2018, 14:38)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:146,20 Euro -0,34% (18.01.2018, 14:51)